07/06/2022 KL. 06:45

For abonnenter Viljestærk grønlænder vil på det danske kvindelandshold Som 14-årig tog Asii Berthelsen et valg. Hun forlod barndomshjemmet i Nuuk for at få afprøvet sit fodboldtalent på øverste fodboldhylde i Fortuna Hjørring. En rejse, der ikke kun handler om fodbold, men også om at kunne håndtere afsavn og nye normer.

