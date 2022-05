Claus Steinlein vil lokke Anders Dreyer med VM-billet

Anders Dreyers russiske klub, Rubin Kazan, er meget overraskende rykket ned i den næstbedste række.

Klubbens nuværende situation går hovedpersonen på, og en tur i den næstbedste russiske række er ikke noget, der trækker voldsomt i profilen.

- Jeg har holdt øje med situationen og været i kontakt med træneren. Det er en ærgerlig udvikling, for jeg har været glad for at være i Rubin Kazan, for det er en stor klub i Rusland, og det gør ondt at se dem rykke ned.

- Klubben ved selvfølgelig godt, at jeg har høje ambitioner, og jeg sigter også selv højere end den anden bedste russiske række. Jeg skal i dialog med dem, og så skal jeg have styr på, hvad der skal ske, siger Anders Dreyer.

Derudover hersker der fortsat stor usikkerhed om russisk fodbold, da landets invasion af Ukraine fortsat har store konsekvenser for fodbolden.

Cheftræner Bo Henriksen har været glad for at have Anders Dreyer tilbage i klubben for en stund, hvor han har haft en stor indflydelse på holdet.

- Han er en dygtig spiller, og i de 10 kampe, hvor han har medvirket, har vores pointsnit været virkelig højt, og det er altså imod de bedste hold i Superligaen.

- Vi gør alt, hvad vi kan, for at han bliver i klubben, da han er en virkelig dygtig spiller, og vi vil gerne hjælpe ham med til VM senere på året.

- Det er klart, at det er en faktor, at han kan spille sig frem her, hvor han er kampafgørende, og det kan være med til at spille ham i landsholdstruppen, mener Bo Henriksen.

I 3-2-sejren mod Randers kvitterede Anders Dreyer med en enkelt scoring. På torsdag møder FC Midtjylland OB i Sydbank Pokalfinalen, der kan blive Anders Dreyers sidste kamp i FCM-trøjen i denne omgang.