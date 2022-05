Ti Sønderjyske-udløb: Aftaler med nye spillere er i hus

- Man kan sagtens være lokalforankret og samtidig hente spillere udenfor lokalområdet.

- Jeg tror også, at man i Sønderjyske skal vænne sig til, at lokalområdet bliver udvidet ud over Aabenraa og Vojens. Det er vi nødt til, siger sportsdirektøren.

Sønderjyske vil blandt andet se på spillere, som ikke har slået igennem i andre klubber.

- Vi skal være dygtige til at finde de spillere, som har nogle muligheder og kvaliteter, som andre hold ikke har set i dem, siger Esben Hansen.

Sønderjyske-træner Henrik Hansen er enig med sportsdirektøren i den megen aktivitet, der vil komme til at foregå hen over sommeren.

- Der kommer til at være en relativt stor udskiftning i truppen, siger Henrik Hansen.