Fandrama i tysk pokalfinale gav minder om Eriksen-kollaps

Akutlæger hastede hurtigt til stedet, og de måtte ifølge Bild både give hjertemassage og tage en hjertestarter i brug for at redde personens liv.

Undervejs samledes et par ambulancefolk sig ubemærket foran Leipzig-bænken. Her holdt de flere tæpper op for at skjule de uhyggelige billeder for tilskuerne og millioner af tv-seere.

Efterhånden som alvoren gik op for de tilstedeværende på Olympiastadion, blev feststemningen ifølge Bild vendt til larmende stilhed.

Kort efter annoncerede stadionspeakeren: ”Der har været en medicinsk nødsituation. Derfor udsætter vi af respekt præmieoverrækkelsen på ubestemt tid”.