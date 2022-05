Leipzigs ti mand knækkede koden og er pokalmestre

Tredje gang viste sig at være lykkens gang for RB Leipzig i den tyske pokalturnering.

Efter de seneste år at have tabt to pokalfinaler lykkedes det lørdag Leipzig at finde opskriften på sejr, da holdet mødte Freiburg på Olympiastadion i Berlin.

Leipzig vandt efter straffesparkskonkurrence og kan dermed fejre sin første store titel, siden klubben første gang så dagens lys i 2009.