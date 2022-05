Ungdommens betydelige bidrag har fået Rasmus Falk til at konstatere, at »det helt klart er det mesterskab, jeg er mest stolt over«:

»Vi kommer med fuld kraft fremad nu, og der er en række spillere, der kommer til at blive løftet af det her momentum og følelsen af at gøre en forskel for FC København, som skal være det største hold i Skandinavien. Det kan man jo ikke sige, at vi har været i de senere år, for det har vi ikke vundet nok til. Det er der, vil skal hen.«

Store forventninger

Allerede fire timer inden kampstart skævede et ældre par på spadsertur og trætte børnefamilier undrende hen mod det spektakel, der havde ramt hovedstaden en tidlig søndag eftermiddag.

Op mod 10.000 feststemte fans havde samlet sig med romerlys, dåseøl og brede smil.

Midt i vrimlen af hvide trøjer kunne man spotte »Pep Biel« trone oppe på skuldrene af sin far, mens »Falk« kværnede et ekstra stykke pizza, og »Grabara« tog sin lillesøster i hånden for at holde takt med strømmen af mennesker, der var begyndt at sætte kursen mod Parken.

»Hovedstaden, de danske mestre,« råbte fansene taktfast, og selvom det endnu ikke var en realitet, skulle der en matematisk sensation til for at forpurre det faktum.

Elegante mål

Den sidste rest af tvivl blev hurtigt fjernet, da kampen gik i gang. Efter ti minutter lobbede Hakon Arnar Haraldsson køligt bolden i mål efter et kontraangreb. Den 19-årige islænding scorede ligeledes for en uge siden mod Randers FC og har dermed fået en afgørende aktie i mesterskabet. Samtidig er den vævre offensivspiller én af dem, der har skabt et lovende perspektiv, som rækker ud over denne guldsæson.

Lige før pausen bragede AaB’s Kasper Høgh en afslutning på overliggeren, inden Lukas Lerager flugtede bolden over i det fjerneste hjørne til 2-0. Spillet var ikke altid sprudlende, men det var effektivt, og på den måde var alt, som det havde været i det meste af foråret for topholdet.

Mere mesterskabsbold var der over det angreb, der førte til 3-0 målet kort efter pausen. Flere hurtige kombinationer gav plads til sæsonens bedste spiller, Pep Biel, og hans ripost blev sendt i mål af Isak Johannesson. Så kunne selv den mest ængstelige fan slappe af og overgive sig til festen, der ville vare adskillige timer endnu.

Nede på sidelinjen trippede de kåde FCK-spillere og staben utålmodigt efter at lade champagnen flyde. Træner Jess Thorup bevarede den afdæmpede og alvorlige mimik, indtil også han kunne juble lettet op mod aftenhimlen ved slutfløjtet.

FC København har vundet klubbens 14. mesterskab. Det er mere end nogen anden klub i Danmark. Men det er ikke nok for de fans, der stod i bar mave og fejrede forløsningen søndag eftermiddag. Til næste år forventer de at få muligheden for at fejre guldet igen.