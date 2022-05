Ferie eller arbejde? Superligaklubber må vente flere dage på svaret

Men uvisheden stopper ikke her. Den andet hold i Europa Playoff-kampen bliver enten Viborg eller OB, der konkurrerer om at vinde nedrykningsspillet og dermed snuppe ligaens syvendeplads. Og hold nu fast – misser Viborg den plads, skal klubben også vente på pokalfinalens afgørelse. I så fald skal Viborg håbe på en OB-sejr, da en fynsk triumf vil sende ottendepladsen i Europa Playoff-kampen.

Peter Ebbesen, som turneringschef i Divisionsforeningen synes du så, at det er optimalt med alle disse uvisheder?

»Det ved jeg ikke. Jeg synes ikke, der er noget galt. Der er en tilfældighedsgrad over det, fordi pokalfinalen altid ligger på Kristi himmelfartsdag, og den dato varierer jo fra år til år. Helt ærligt ser jeg intet problem. Man kan diskutere det optimale for det enkelte hold, men det er kun fire dage for at kunne få en ekstra bonus, og det har stået i datoplanen hele sæsonen. Det ved alle hold,« siger han.