Tidligere Esbjerg-formand: Vi gjorde forarbejdet ordentligt

Uanset hvad der sker, rykker man ikke bare op igen uden problemer, påpeger han.

- Når man ryger ned i 2. division, vil alle hold fremover føle, at de spiller på Wembley. På et fantastisk flot stadion, hvor de vil kæmpe røven ud af bukserne for at vinde. Det bliver ikke en let opgave, men vi skal have et slagkraftigt hold og rykke op næste år. Det er helt klart ambitionen. Det får vi også, siger han.

Det er første gang siden sæsonen 1994/95, at Esbjerg skal helt ned i tredjebedste række.