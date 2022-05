Sabbi-straffe sikrede OB vigtigt point mod Sønderjyske

OB satte sig efter scoringen på kampen, men det kneb med at skabe chancer i åbent spil.

Mandskabet skulle dog få spillets største chance for at udligne i det 39. minut. OB-kantspilleren Emmanuel Sabbi blev nedlagt, men Issam Jebali sparkede et dårligt straffe, som Nicolai Flø nemt kunne holde.

Kampbilledet fortsatte i anden halvleg. OB var mest på bolden, mens gæsterne primært truede på omstillinger.

OB-presset udmøntede sig efter en times spil i et straffespark, der blev begået af Sønderjyskes forsvarsspiller Maxime Soulas.

Efter et langt VAR-tjek kunne Sabbi denne gang gå til bolden, og han eksekverede sikkert.

Hjemmeholdet fik i det 87. minut en gylden mulighed for at bringe sig foran, da Max Fenger var alene igennem og rundede Nicolai Flø, men angriberens afslutning gik i sidenettet.