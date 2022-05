Sønderjyske-boss om nedrykning: En forfærdelig følelse

Den 42-årige træner har set fremskridt på banen siden sin ansættelse i vinter.

- Jeg synes bestemt, at vi har rykket os spillemæssigt i foråret, hvor truppen har bevist, at den er god nok til at spille i Superligaen.

- Men set over hele sæsonen har vi bare ikke været gode nok, siger Henrik Hansen.

Sønderjyske-bossen ser manglende kynisme i den offensive del af banen som en stor del af forklaringen på klubbens nedrykning.

- Vi har været foran mange gange, men vi har ikke været i stand til at holde føringen. Mange gange er det ikke lykkedes os at lukke kampene med et ekstra mål. Det har været vores helt store hæmsko, siger Henrik Hansen.