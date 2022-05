Men selv med en mand i overtal, snublede Sønderjyske på målstregen, da holdet spillede 1-1 hjemme mod FC Nordsjælland og nu altså definitivt rykker ud af Superligaen.

Man skulle tro Sønderjyske ville komme ud til kampen med ild i øjnene, men FC Nordsjælland startede klart bedst. Holdet fra Farum kom frem til flere gode muligheder, men der manglede konstant en sidste fod til at prikke bolden i mål.

I stedet for at gøre livet surt for Sønderjyske, gav FCN’s Adamo Nagalo sine modstandere noget af en gave, da han blev tildelt et direkte rødt kort for som sidste mand at rive en Sønderjyske-spiller omkuld.