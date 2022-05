Ceferin erklærer Super League død i mindst 20 år

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) holder i disse dage kongres i Wien, hvor kontinentets problemstillinger og muligheder inden for fodbolden drøftes.

Et af de senere års tiltag, som rystede europæisk fodbold mest, var, da 12 af Europas største klubber meldte ud, at de trak sig fra Uefa-turneringer for at stifte deres egen Super League.