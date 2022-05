Manchester City trækker fra Liverpool i titelkampen

Med sejren er City oppe på 86 point med tre spillerunder tilbage. Det er tre point mere end Liverpool på andenpladsen.

I midtugen røg City ud af Champions League efter samlet nederlag til Real Madrid i semifinalen, så søndag var en mulighed for oprejsning i den hjemlige liga.

City kom foran 1-0 på et drømmemål efter 19 minutter. Midtbanespilleren Ilkay Gündogan vippede en bold ind i bagest i feltet, hvor backen João Cancelo kom løbende.

I stedet for at heade direkte på mål sendte Cancelo bolden på tværs, og her dukkede angriberen Raheem Sterling op og pandede den i mål. Flot timing og præcision.