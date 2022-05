Rangers og Frankfurt er klar til Europa League-finalen

I 2008 var Rangers i finalen i Uefa Cuppen, forløberen for Europa League, men tabte til russiske Zenit.

I Frankfurt kom der aldrig stor spænding torsdag aften.

Hjemmeholdet var uden en skadet Jesper Lindstrøm, og allerede efter få minutters spil blev Frankfurt ramt af endnu en skade, så forsvarskrumtappen Martin Hinteregger måtte lade sig udskifte.

Det fik dog aldrig nogen stor betydning, for vilkårene blev alligevel gunstige for Frankfurt efter et kvarters spil. Her rev West Hams Aaron Cresswell nordmanden Jens Petter Hauge ned som sidste markspiller, og så måtte Cresswell gå tidligt i bad.

Under ti minutter senere gjorde Rafael Borre det så til 1-0, efter at han klogt løb sig fri i feltet og sparkede bolden i mål.

Med en samlet 3-1-føring og en mand i overtal kunne Frankfurt roligt kontrollere resten af kampen og sikre finalebilletten hjemme på et propfyldt og højlydt stadion.

Udsigten til europæisk exit var med til at frustrere West Ham-manager David Moyes så meget, at hans iltre temperament kostede ham et rødt kort ude på bænken med lidt over ti minutter tilbage af opgøret.

I 1980 vandt Eintracht Frankfurt Uefa Cuppen.