FCK forventer hård kamp om guldet trods point i Herning

- Det er status quo. Vi har en ambition om at få sejren, hver eneste gang vi går på banen. Vi kommer ikke til at sætte os ned med en kugleramme og håbe på, at det er nok.

- Det her var den femtesidste kamp. Vi er bevidste om, at der er fire svære kampe tilbage. Der er 12 point at spille om, og alt kan ske i fodbold.

- Jeg kan huske, at vi var fem til seks point bagude, så var vi ni point foran, og nu er vi tre point foran. Det kommer til at flytte sig, og vi har kun et mål, der hedder, at vi skal få så mange point som muligt i de fire sidste kampe, siger Jess Thorup.