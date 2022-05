Bo Henriksen tror FCK snubler i Superliga-slutspurt

FC Midtjyllands mesterskabsdrømme led søndag et knæk, efter at holdet ikke formåede at skrabe en sejr sammen mod FC København, da holdene spillede 0-0 i Herning.

Resultatet betyder, at FCM stadig har tre point op til københavnerne inden de resterende fire runder af Superligaens mesterskabsspil.

I FCM-træner Bo Henriksens øjne er mesterskabet stadig indenfor rækkevidde, da han tror, at FCK kommer til at snuble.