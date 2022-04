Engelsk Ineos-boss har budt på Chelsea

Jim Ratcliffe vil have udvidet sin portefølje af fodboldklubber.

Briten, der i forvejen ejer schweiziske Lausanne-Sport og franske Nice, går således efter at overtage Chelsea.

Ratcliffe er klar med et samlet bud på omkring 38 milliarder kroner for den engelske storklub. Det oplyser kemivirksomheden Ineos, som Ratcliffe er direktør og bestyrelsesformand for, ifølge BBC Sport.