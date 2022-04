Kriseramt AGF hiver ildeset islænding tilbage i truppen

- Da vi tog beslutningen, var vi et andet sted og i god afstand til nedrykning, siger han til stiften.dk.

- Vi var alle enige om, at vi skulle udvikle på holdet i foråret, men det er ikke gået, som vi havde håbet, og derfor står vi i en helt anden situation nu, hvor vi har brug for alle kræfter.

Den aarhusianske klub er gået fra banen uden sejr i de seneste ni ligakampe. Fem af dem er blevet tabt, blandt andet de seneste tre i nedrykningsspillet.

Det har sendt AGF ned, så man kun er placeret lige over nedrykningsstregen. Ganske vist er der seks point ned til Vejle under stregen, men alarmklokkerne er begyndt at ringe i Aarhus med fem spillerunder tilbage.

Jon Dagur Thorsteinsson startede inde i 16 af sæsonens første 20 Superliga-kampe for AGF, mens han to gange havde en rolle som indskifter. Han lavede tre mål og to assister, inden han faldt i unåde.