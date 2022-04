Barcelona tabte for tredje kamp i træk på Camp Nou

I det 13. tillægsminut hamrede Dembele endnu en gang på kassen, men den blev reddet på målstregen af Rayo Vallecanos stopper Alejandro Catena.

Efter slutfløjtet var der spredte buh-råb ned mod Barcelonas spillere, der så ud til at have svært ved at acceptere nederlaget.

Danske Martin Braithwaite sad igen på bænken i hele kampen for Barcelona.

Trods nederlaget er Barcelona fortsat placeret på andenpladsen med 63 point efter 33 kampe. Der resterer fem spillerunder.

Real Madrid topper tabellen med 78 point og kan med blot et enkelt point i de resterende fem kampe snuppe det spanske mesterskab.