Det er ikke længere kun teoretisk, at Bundesligaen i denne sæson får en anden vinder end Bayern München. Det er nu matematisk umuligt.

Med en sejr lørdag på 3-1 over tabellens nummer to, Borussia Dortmund, sikrede den sydtyske gigant sig det tiende tyske mesterskab i træk - og det 32. i klubbens historie.

De tre point åbnede et hul på 12 point til Dortmund med kun tre spillerunder tilbage for holdene. Det var samtidig ottende sejr i træk i ”Der Klassiker” for Bayern.