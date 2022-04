Wind lynede to gange i stor sejr over Bo Svenssons tropper

Max Kruse lavede desuden hattrick for Wolfsburg, der scorede alle sine mål i første halvleg.

Wolfsburg er med sejren reelt fri af nedrykningsfare. Holdet har på 11.-pladsen ni point ned til Stuttgart tredjesidstepladsen. Mainz er nummer ni.

Mainz, der trænes af danske Bo Svensson, blev knækket efter en udvisning og et straffespark midtvejs gennem første halvleg.

Svensson reagerede i pausen ved at skifte hele fire spillere ud - blandt andre danske Marcus Ingvartsen.

Jonas Wind åbnede ballet efter otte minutter, da han tæt under mål skubbede en returbold efter et forsøg på stolpen over stregen.