Atletico Madrid-stjerne har meldt sig selv ude for sæsonen

- Nu kan jeg kun støtte Atletico fra sidelinjen og arbejde hårdt for at komme tilbage stærkere, skriver Felix.

Felix blev skiftet ud i pausen af kampen ved stillingen 0-0. Portugiseren har scoret ti mål i denne sæson på tværs af alle turneringer for Atletico.

Også den offensive midtbanespiller Thomas Lemar blev udskiftet i pausen med en muskelskade, så Atletico er svækket forud for de kommende kampe.

Skaderne kommer på et skidt tidspunkt for Atletico, der er nummer fire i La Liga med 60 point efter 32 kampe. Holdet mangler at spille seks ligakampe.