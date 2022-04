Benzema fuldendte vildt Real Madrid-comeback i topbrag

Real Madrid appellerede forgæves for et straffespark i første halvleg, men udeholdet skulle nok samtidigt være glade for, at midtbanespilleren Eduardo Camavinga slap for sit andet gule kort efter et hårdt frispark på Martial, der lidt senere måtte gå ud.

Formstærke Karim Benzema misbrugte en stor chance på hver sin side af pausen, men Real Madrid kom langt bedre ud til anden halvleg, og reduceringen kom efter fem minutter.

Brasilianske Rodrygo satte foden på Dani Carvajals hårde og flade indlæg, og så stod der 2-1 på storskærmen.

Benzema forspildte sin tredje mulighed, og indskiftede Rafa Mir forsømte at øge til 3-1 på en stor chance i en hektisk og intens periode efter reduceringen.