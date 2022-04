Brøndby-træner efter fem nederlag: Jeg gør alt jeg kan

I mandagens københavnerderby var det bare ikke nok mod et FCK-hold, der topper Superligaen og styrer mod guldet.

- Der er forskel på den individuelle kompetence på de to hold, og det kan ikke komme bag på nogen, for FCK bruger fire gange så mange penge på deres hold i forhold til os.

- Derfor kan man altid håbe på en overraskelse, siger Brøndby-træneren.

Han hæfter sig ved, at gæsterne formåede at holde kampen i live frem til de sidste minutter.

FCK’s Pep Biel bragte hjemmeholdet i front seks-syv minutter efter pausen, og kort før slutfløjt scorede spanieren også kampens sidste mål.

- FCK er den fortjente vinder af kampen, men vi formåede at holde den åben.

- Hvis FCK førte med et mål med et kvarter til ti minutter tilbage, så ville vi satse hele butikken, og da vi var ved at lave en rokering til sidst, så scorede FCK til 2-0, og så var den lukket, siger Niels Frederiksen.