Oliver Kahn: Haaland er alt for dyr for Bayern München

Den samlede pakke for at hente Haaland er dog alt for dyr, lyder det fra Bayern München-bossen.

Den 21-årige norske landsholdsangriber har ifølge dpa en frikøbsklausul på 75 millioner euro. Det svarer til 558 millioner kroner.

Derudover kommer lønkravene, og den tyske mesterklub er langt væk fra at være med i kampen om at hente Haaland.

- Det er meget, meget langt fra, hvad vi havde forestillet os. Det er en økonomisk dimension, der ligger uden for vores fantasi, siger Kahn.

Haalands kontrakt med Dortmund løber frem til sommeren 2024.