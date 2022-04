Hammer Sørensen og Esbjerg styrkede i januar truppen med en håndfuld nye spillere - primært efter den amerikanske ejergruppes filosofi om unge, talentfulde og salgsbare spillere.

- Vi forsøgte at gøre noget i januar, og det er vores vurdering, at truppen er meget talentfuld og god nok til at klare opgaven. Men det er rigtigt, at vi ikke hentede 10 spillere på 25 år ind.

Direktøren afviser blankt, at han, staben eller spillertruppen har undervurderet 1. division.

- Ejerne må selv stå på mål for deres holdning, men spillerne og trænerne kender godt til alvoren, som vi står i. Og ingen undervurderer kampene.

Havde du set, at I kunne havne i jeres nuværende problemer?

- Ja, og det har jeg også været åben og ærlig omkring hele vejen igennem. Både over for pressen, staben og bestyrelsen.

I forbindelse med fyringen af Vrabec slog direktøren fast, at Michael Kryger ”som udgangspunkt” skulle stå i spidsen for førsteholdet i resten af sæsonen.