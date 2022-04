Ejere af baseballklub dropper at købe Chelsea

Chelsea-ejeren er en af flere russiske rigmænd, der har fået deres værdier indefrosset som følge af Ruslands invasion af Ukraine.

Den britiske regering har angiveligt beviser for, at Abramovich har tætte forbindelser til Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Efter at Ricketts-familien har trukket sig, er der ifølge den amerikanske bank Raine Group, der står for Chelsea-salget, to mulige købere tilbage. Det skriver AFP.

Det drejer sig om et konsortium ledet af den amerikanske forretningsmand Todd Boehly og Clearlake Capital.

Derudover er et konsortium med den tidligere Liverpool-bestyrelsesformand Martin Broughton i spidsen stadig i spil.

Todd Boehly er i forvejen medejer af flere sportshold. Det drejer sig blandt andet om baseballholdet Los Angeles Dodgers og basketballholdet Los Angeles Lakers.