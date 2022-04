Roma satte punktum på norske Bodøs europæiske eventyr

Og så var den 22-årige italienske midtbaneprofil i gang.

Få minutter senere var han på pletten igen, da han afsluttede en flot omstilling sat i gang af hans polske navnebror Nicola Zaliewski.

Den unge polak opsnappede bolden på egen banehalvdel og tonsede derefter op ad venstrekanten, hvor han stak Zaniolo i dybden. Her svigtede målscoreren til 2-0 ikke.

Det blev også til et hattrick for Zaniolo i slutningen af første halvleg, der blev en understregning af, at der faktisk er niveauforskel mellem de to hold til trods for, at romerne tidligere havde haft det svært mod Bodø/Glimt.

I efterårets gruppespil slog de norske mestre romerne med 6-1 hjemme i Norge, mens det omvendte opgør endte 2-2 i Rom.