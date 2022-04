Colombiansk fodboldlegende dør af sine kvæstelser efter ulykke

Onsdag døde Rincon af de skader, han havde pådraget sig - herunder en omfattende hovedskade, oplyser hospitalet torsdag.

- Til trods for den indsats, der blev ydet af vores læger og medicinske afdeling, døde patienten Freddy Eusebio Rincon Valencia, lyder det fra hospitalet ifølge AFP.

Det Colombianske Fodboldforbund (FCF) udtrykker dyb sorg over tabet af Rincon og sender støttende ord til hans venner og familie.

- Det er et stort tab for hans familie og venner, og det er også ærgerligt for vores sport. Vi vil savne ham og mindes ham med stor hengivenhed, respekt og beundring, skriver forbundet.