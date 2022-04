Klimaindsatsen i Superligaen dumper: »Vi har ikke været ambitiøse nok,« erkender en topklub

Græsset på superligabanerne er angiveligt grønnere end klubberne selv.

Den samlede klimaindsats af landets 12 bedste fodboldklubber er både useriøs, ustruktureret og uden retning. Sådan lyder dommen fra flere klimaeksperter, der har gennemgået svar fra en rundspørge foretaget af Jyllands-Posten.