I stedet var det hjemmeholdet, der først blev farlige, da det 16-årige svenske stjernefrø Roony Bardghji efter 17 minutter opsnappede en løs bold i feltet og sendte Brøndby-målmand Mads Hermansen ud i fuld længde.

Efter en halv time brød FCK-fansene på stemningstribunen det varslede stemningsboykot, der sporadisk og ved lejlighed blev udfordret af piften ad Brøndby-spillerne og jubel over egne spillere. Bruddet skete i højlydt stil og med adskillelige romerlys i en kamp, der traditionen tro bød på en hel del dueller på banens midte, hvor begge hold havde polstret sig solidt til opgaven.

Opgøret var en kamp, som begge hold for alt i verden ville undgå at tabe – både i forhold til håneretten, men også for ikke at tabe terræn i FCK’s mesterskabskamp eller Brøndbys jagt på bronze. Og det bar første halvleg også præg af. Forsvarsspillerne på begge hold var nådesløse, og hverken FCK’s eller Brøndbys offensivspillere havde den fornødne kreativitet til at kreere de afgørende chancer.