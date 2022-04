Thomas Tuchel fortryder intet efter Champions League-exit

Selv om indsatsen ikke rakte til en semifinaleplads i Champions League har Chelsea-manager Thomas Tuchel kun ros til overs for sine spillere efter tirsdagens nederlag til Real Madrid.

- Vi gik til den absolutte grænse i dag. Jeg er meget stolt af mine spillere. Jeg mener, at vi fortjente at kvalificere os, men heldet var ikke på vores side, siger tyskeren på et pressemøde.