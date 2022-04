Real Madrid flirtede med CL-exit: Vi giver aldrig op

Real Madrid flirtede med et exit fra Champions League mod Chelsea, men det lykkedes til sidst for det spanske storhold at kæmpe sig i semifinalen med en samlet 5-4-sejr.

Til trods for en spansk sejr på 3-1 for en uge siden i London, så fik Chelsea kæmpet sig tilbage i returkampen på Bernabeu og førte med 3-0 med et kvarter tilbage.