Benzema sendte Real videre trods stort Chelsea-comeback

Thibaut Courtois i Real-målet fik kastet sig til den rigtige side, men den store belgier kunne ikke nå ud til bolden.

Real Madrid havde forbavsende lidt at byde ind med før pausen, og et afrettet skud - der røg ud til hjørnespark - fra Benzema var det tætteste, hjemmeholdet var på at score i første halvleg.

I begyndelsen af anden halvleg kom Chelsea på omgangshøjde i duellen, da Antonio Rüdiger headede englænderne på 2-0, så stillingen nu var 3-3 over de to opgør.