Målmandstræner forlader Fremad Amager i protest mod ny ejer

Selskabet er tidligere blevet politianmeldt for bedrageri af et konkurrerende selskab, ligesom Forbrugerombudsmanden to gange er gået til politiet efter gentagne klager.

Den slags vil Jesper Christiansen ikke forbindes med, slår han fast.

- Jeg er ret fast besluttet på, at jeg ikke skal være en del af klubben.

- Det er en ejerkreds, der har et blakket ry, som gør, at jeg ikke vil have mit navn sat i forbindelse med dem, siger Jesper Christiansen til bold.dk.

Han ærgrer sig over, at klubben vælger at indlede et samarbejde med Velkommen, efter at klubben har været igennem et stormombrust amerikansk ejerskab.