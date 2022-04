Datter stempler Maradona-trøje på auktion som den forkerte

Der er dog opstået et problem forud for Sothebys auktion, da Maradonas ældste datter hævder, at der er tale om den forkerte trøje.

Dalma Maradona fortæller, at hendes far bar to trøjer under kampen, og at Sothebys har fået den fra første halvleg på auktion. Det var i anden halvleg, at Diego Maradona scorede begge mål i Argentinas 2-1-sejr. Et efter en guddommelig dribletur og et med hånden.

- Det er ikke den rigtige. Jeg vil ikke fortælle, hvem der har den rigtige, for det er så vanvittigt.

- Han (Diego Maradona, red.) har selv fortalt mig det. ”Hvorfor skulle jeg give mit livs spillertrøje væk?”