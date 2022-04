Ifølge Reuters forventes trøjen at blive solgt for mindst fire millioner pund - svarende til godt 35,6 millioner danske kroner.

Ud over det ikoniske mål med ”Guds hånd” scorede Maradona også et solomål, der af mange betragtes som et af de flotteste mål i fodboldhistorien.

De to mål af fodboldikonet hjalp Argentina til en 3-2-sejr over England. Argentinerne gik efterfølgende hen og vandt verdensmesterskabet. En triumf, Maradona sidenhen har fået en stor del af æren for.

Argentineren afgik ved døden i november 2020 efter et hjerteanfald til stor sorg for mange millioner argentinere og fodboldfans i hele verden.