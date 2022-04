Robert Skov er tæt på comeback efter lang pause

Det er fem måneder siden, Robert Skov sidst var i stand til at spille en fodboldkamp på topniveau.

Men nu er den danske landsholdsspiller kommet sig over en besværlig lårskade og står foran et comeback for Bundesliga-klubben Hoffenheim

Den tidligere Silkeborg-spiller var onsdag aften med fra start for Hoffenheims andethold i en kamp i Regionalliga Südwest på fjerde niveau i det tyske ligasystem.