Rusland opgiver klage over Fifa og misser definitivt VM

Russiske landshold blev af Fifa udelukket fra alle internationale turneringer efter invasionen af Ukraine.

Ruslands Fodboldforbund (RUF) appellerede derefter beslutningen til CAS, men det ændrede altså ikke noget for russerne.

Rusland skulle have spillet en miniturnering om én VM-billet i marts. Her skulle russerne have mødt Polen i en semifinale, men den kamp blev på grund af udelukkelsen ikke til noget.

Derfor strøg Polen direkte videre til finalen, slog Sverige og indløste en billet til VM.