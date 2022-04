Van Dijk vil gøre VM uforglemmeligt for kræftramt træner

Van Gaal fortalte i interviewet med tv-stationen RTL, at han har modtaget strålebehandling ad 25 omgange. Nogle af behandlingerne har fundet sted, mens han har været samlet med landsholdet, uden at han har fortalt spillerne om det.

- Jeg skrev til ham efter interviewet. Det siger meget om ham. Jeg sagde til ham, at han nok ikke er den type, der har brug for masser af sympati. Sådan er han bare.

- Men jeg fortalte ham, at vi helt klart er der for ham som hold, når han har brug for det, og forhåbentlig kan vi gøre VM til en oplevelse, han aldrig glemmer, siger Liverpool-spilleren ifølge Reuters.