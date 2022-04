Forventningsfyldt FCK-træner: Guldkamp bliver højintens

FCK er seks point foran FC Midtjylland i toppen af tabellen, men der bliver ikke tid til at slappe af, forsikrer Jess Thorup.

- Vi er helt bevidste om, at det bliver en hektisk og spændende periode på syv uger med ti kampe. Vi har masser af spillere med masser af selvtillid, og det har vi brug for. Det bliver højintenst, siger han.

FCK har for nylig fået tilgang af svenske Viktor Claesson, som er kommet til klubben, efter at han rev kontrakten over i russiske Krasnodar.

Landsholdsspilleren er med i FCK-truppen allerede søndag, og Jess Thorup er begejstret over muligheden for at råde over kantspilleren.