Eriksens Parken-retur er første udsolgte testkamp i 17 år

Landsholdet er redet videre på en bølge siden den emotionelle og succesfulde EM-slutrunde i sommer. En bølge, der delvist udsprang af Christian Eriksens hjertestop i EM-åbningen mod Finland.

Netop Eriksen kan være et trækplaster for tirsdagens kamp, for han gør comeback i Parken, når han går ind til kampen som anfører.

- Det er positivt, at der kommer flere på stadion og gerne vil se fodbold igen. Selvfølgelig er det lidt ærgerligt, at der skal noget negativt til, før folk gerne vil ind og se fodbold og være en del af det. Men det er godt, at der kommer flere på stadion, siger Christian Eriksen.