Hjulmand om Serbien: Vi får os en stor opgave

- De har et virkelig stærkt fodboldhold og et stærkt koncept at spille ud fra. Vi får os en rigtig stor opgave i Parken, sagde den danske landstræner ved pressemødet mandag.

Lige som Danmark er det serbiske landshold også kvalificeret til VM senere i år. Serberne kvalificerede sig tilbage i november efter en 2-1-udesejr over Portugal, hvilket sikrede Serbien førstepladsen i kvalifikationsgruppen.

Også Brian Laudrup, der skal kommentere kampen for Discovery, ser Balkan-nationen som en svær modstander for de danske fodboldherrer.