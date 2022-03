Kamphungrende Daramy tror stadig på gennembrud i Ajax

- Jeg havde håbet på mere. Men det er ikke meget, der bliver skiftet ud på vores hold. Der er i virkeligheden ikke så meget andet at gøre end at arbejde hårdt og forsøge at vise mig frem.

- Jeg føler, at jeg er på samme niveau som tidligere, så jeg skal bare have chancen for at vise, hvad jeg kan. Jeg vil jo gerne spille. Alle er jo sure, når de ikke spiller. Sådan er det, siger Mohamed Daramy.

Den manglende spilletid har senest kostet ham pladsen i Kasper Hjulmands landsholdstrup.

I stedet skal Daramy sammen med U21-landsholdet spille EM-kvalifikationskamp mod Belgien tirsdag aften, og her skulle der være god mulighed for masser af kampminutter.

- Det er fedt at føle sig vigtig. Jeg har jo ikke spillet så meget for førsteholdet i Ajax, så det er rart at komme på U21-landsholdet, hvor jeg måske kan få noget spilletid.