Christian Eriksen er tilbage i Parken: Det er specielt

- Jeg har ikke været her, siden det skete i sommer. Det er specielt at komme tilbage.

- Jeg har ikke været inde på græsset endnu, det gør jeg om lidt, når vi skal træne, siger Eriksen på pressemødet.

Han ved, at han vil blive hyldet fra tribunerne, når han tirsdag går på banen som anfører i kampen mod Serbien.

- Jeg tror ikke, at man kan forberede sig på følelserne. Velkomsten i Holland var meget stor, og jeg tror, at det bliver endnu vildere her, for det var her, det skete. Derefter er alting forhåbentlig tilbage til normalen, og folk vil have et nyt minde, siger Eriksen.