Ligesom så mange andre stræber Dušan Tadić efter at føle sig fri. I hans tilfælde kredser frihedstrangen om at få plads til at skabe det geniale i stedet for at blive skældt ud af en Kaptajn Haddock-spruttende træner, hver gang der opstår en fejl.

Idealet harmonerer ikke altid med virkeligheden i hjemlandet for den 33-årige fodboldprofil.