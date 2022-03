Augsburg-spiller afløser skadet duo på landsholdet

Her måtte Delaney allerede midt i første halvleg opgive at spille videre, og inden pausen var det også slut for Yussuf Poulsen. Danmark tabte opgøret med 2-4.

At landstræneren må se bort fra den erfarne duo, kommer ikke som nogen overraskelse. Tidligere søndag meddelte Hjulmand, at alt tydede på, at de begge var ude af billedet til kampen mod serberne.

Ved samme lejlighed bemærkede han, at det kun blev nødvendigt at udtage én erstatning.

Det skyldes, at midtbanespilleren Casper Nielsen var i overskud og derfor ude af truppen mod Holland.