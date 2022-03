Rooney og Vieira indlemmet i Premier Leagues Hall of Fame

Den tidligere angriber er den næstmest scorende spiller i ligaens historie med sine 208 mål i 491 kampe. Derudover blev han i sæsonerne 2005/06 og 2009/10 kåret som årets spiller i ligaen af fansene.

- Jeg har så mange gode minder fra mine år i Everton og Manchester United. Jeg er virkelig stolt af, hvad jeg har opnået, siger Rooney til Premier Leagues hjemmeside.

Franske Patrick Vieira spillede ni år i Arsenal, hvor han som anfører var med til at vinde mesterskabet i sæsonen 2003/04 uden at tabe en eneste kamp. Holdet fik tilnavnet ”The Invincibles” (De Uovervindelige) for bedriften i den sæson.