Wind er glad i Wolfsburg: Undgår Bendtner-brøler

- Jeg har heller ikke lavet fejlen med bilen endnu. Jeg kører i en folkevogn, den var klar på andendagen dernede. Så der er styr på det, siger en grinende Jonas Wind tirsdag i landsholdets træningslejr i Spanien.

Københavneren er startet inde i alle Wolfsburgs syv kampe siden skiftet fra FCK. Selv om Wind valgte Wolfsburg med henblik på at spille, havde han ikke regnet med, at han fra starten ville få så meget tillid. Han har kvitteret ved at score to forrygende mål.

- Jeg er lidt overrasket over, hvor hurtigt det er gået. Jeg skiftede selvfølgelig for at komme ned og spille fodbold, men jeg havde ikke lige set det komme, at jeg skulle starte inde i alle kampe.

- Jeg havde forestillet mig at få nogle indhop og så spille mig i startopstillingen på den måde. Det er gået hurtigt og over al forventning, og det kan jeg ikke klage over. Jeg kunne ikke håbe på at få en bedre start.