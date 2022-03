VM er en fjern drøm for landsholdets nyeste spiller

Det fortæller han tirsdag før landsholdets træning i det sydlige Spanien.

- Selvfølgelig tænker jeg på VM, men lige nu peaker mit liv rimelig meget, med alt det der foregår i Belgien, og nu er jeg også blevet udtaget til landsholdet. Jeg tager det meget stille og roligt og prøver at lade være med at tænke for meget på VM lige nu.

- Jeg har brug for at holde fuldt fokus, men jeg er selvfølgelig glad for at kunne snuse med her på landsholdet, og Hjulmand kan se mig lidt an. Han kan måske tilføje lidt til mit spil, og jeg kan forhåbentlig lære af de andre spillere på holdet.